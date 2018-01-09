Общество

Николай Рассадин: Государство должно играть по тем же правилам, по которым оно заставляет играть предпринимателей

Государство должно играть по тем же правилам, по которым оно заставляет играть предпринимателей. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал директор гипермаркета Николай Рассадин, комментируя решение о повышении размера МРОТ с нового года.

По его мнению, повышение МРОТ должно быть значительным.

«Если мы считаем себя великой развитой державой, у нас МРОТ должен быть на уровне великих мировых держав. Поэтому, наверное, надо приветствовать, что идет его повышение, хотя для предпринимателей это дополнительная нагрузка. Ведь на МРОТ ложатся и соцвыплаты, и налоги», - отметил гость студии.

Он добавил, что сотрудники возглавляемого им гипермаркета «Империал» «и так получают нормальную зарплату».

Наряду с этим Николай Рассадин отметил, что «не очень понимает механизм увеличения регионального МРОТ». «Если мы его повышаем МРОТ до 11,5 тыс рублей для одной категории, а для другой оставляем на уровне федерального МРОТа, то существует перекос. Наше доблестное государство для себя-любимого почему-то оставляет возможность платить людям поменьше», - заметил Николай Рассадин.

«Давайте играть по одним правилам. Если мы установили МРОТ, он для всех категорий дол жен быть одинаковым, и нагрузка должна распределяться одинаково. Государство должно играть по тем же правилам, по которым оно заставляет играть предпринимателей», - заключил он.