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Псковский укрепрайон. ДОТ 10

Еще одно сооружение Логозовичевского БРО - ДОТ 10, постройки 1932 года, как и его собрат - ДОТ 9, выгодно отличается от огневых точек, построенных годом ранее. Здесь в наличии и полноценные амбразурные узлы П-31, установленные при отливке сооружения, и характерная пристройка для фильтровентиляционной установки.

ДОТ 10, находясь в тылу батрайона на окраине деревни Селище, имел своей задачей, перехватывая старую Печорскую дорогу на участке Логозовичи-Федоровщина, препятствуя выходу по ней противника на Рижское шоссе в случае прорыва передовых рубежей обороны. Перед фронтом ДОТа располагалось поле, за ним просматривалась и простреливалась на расстоянии километра юго-восточная окраина деревни Логозовичи, а дорога проходила под углом на расстоянии 350-500 метров. Сейчас этот участок дороги спрямлен, и она запахана.

На фрагменте Схемы Псковской УП [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2830, Л. 28]*, предположительно, 1935 года, видно, что ДОТ 10 расположен обособленно и практически не взаимодействует с другими огневыми точками. Тем не менее, его правый фланг и тыл надежно прикрывает деревню Селище и каньон реки Каменка. Примерно в 1936 году по программе доусиления в 800 метрах южнее от ДОТ 10 установили БОТ 109 также для прикрытия старой Печорской дороги, тылов КНП 39 и расположенной рядом артбатареи. Таким образом, здесь практически сформировалась отсечная позиция на случай прорыва противника с правого фланга УРа вдоль Печорской дороги. В тылу ДОТа на левом берегу р. Каменка между деревнями Селище, Задорожье и Федоровщина были оборудованы позиции двух артдивизионов артиллерийского полка 56-ой СД. Еще один артдивизион располагался на правом берегу Каменки между деревнями Гнилуха и Заровенье. [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 174, прил. карта-склейка].

Смотрите также Псковский укрепрайон. ДОТ 9

Две пулеметные амбразуры нашего ДОТа имели достаточно узкий общий сектор обстрела всего в 87 градусов, что на 20-30 градусов меньше обычного. Крайний левый азимут обстрела 210 градуса, крайний правый - 297 градусов. Видно, что ДОТ 10 был заточен только на блокирование старой Печорской дороги [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 155, Л. 143].

К 1939 году в Псковском укрепрайоне отказались от структуры из пяти батальонных районов, заменив их пятью ротными опорными пунктами, несколько изменив границы зон ответственности с целью усиления правого фланга за счет ослабления центра. Наш ДОТ 9 по-прежнему относился к крайнему северному ротному опорному пункту, обороняемому 2-ой пулеметной ротой. Это был опорный пункт с наибольшей концентрацией сооружений на единицу площади.

Как уже неоднократно говорилось, ДОТы Псковской УП принадлежат нескольким основным типам, но, несмотря на кажущееся сходство, почти все они отличаются формой и деталями. Это связано с индивидуальной посадкой каждого сооружения на местность с учетом рельефа, выбором наиболее эффективных секторов обстрела в системе укрепрайона, а также учетом вероятного направления артиллерийского обстрела со стороны противника. Последнее крайне важно для определения конфигурации и толщин бетона.

Смотрите также Псковский укрепрайон. ДОТ 1

Для получения общего представления об устройстве огневой точки возьмем исполнительный чертеж ДОТа 1. Несмотря на то, что ДОТ 1 построен на год раньше и на момент составления чертежей не имел амбразурных узлов, чертеж неплохо передает основные особенности конструкции. Вероятно, исполнительные чертежи по Псковской УП делались постфактум. Эти, выполненные цветными чернилами на качественной полупрозрачной бумаге под лен, чертежи хорошо сохранились в архиве и представляют собой настоящие произведения чертежного искусства середины 30-х годов прошлого века.

Устройство ДОТ 10 в общих чертах повторяет ДОТ 1 и хорошо видно на его исполнительном чертеже 1935 (?) года [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 5]

Снарядостойкость сооружения рассчитывалась как обеспеченная от однократного попадания 6" осколочно-фугасного гаубичного снаряда и определялась по тогдашней классификации как М-2. Толщина фронтальных стен составляла около 1350 мм, а покрытия с противоотколом - 900 мм. На чертежах видно устройство арматуры, ее характеристики и приемы обвязки. Также даны размеры всех вводов для проводов, кабелей и вентиляции.

Подойдем к нашему ДОТу и осмотрим его. ДОТ расположен на частном участке, но отсутствие забора и плохих намерений позволяет нам беспрепятственно его осмотреть. Вид на ДОТ с юга. На дальнем плане видна деревня Селище

Вид на ДОТ со стороны тыла в направлении сектора обстрела. На дальнем плане просматриваются Логозовичи.

Летом Логозовичи не увидишь, но вид живописнее.

Вид с покрытия на сектор обстрела. На переднем плане торчит трубка антенного вывода. Перископ в ДОТе не предусматривался

Вид на ДОТ с северо-северо-запада.

Один из углов ДОТа почему-то имеет некачественный бетон и под действием перепадов температуры разрушается. На покрытии ДОТа виден бетонный бортик для удержания грунта

Собираемся залезть вовнутрь, но для начала осмотрим пристройку под фильтровентиляционную установку.

Залезть в нее, конечно, можно, но делать внутри особо нечего, она заполнена наполовину своего объема грунтом.

Зато на дверном проеме сохранилась дверная петля, которая рассказывает нам, что вход в пристройку закрывался толстой деревянной дверью, к сожалению, ныне утраченной.

Взгляд вовнутрь не внушает оптимизма. Нет, не полезем, нечего там делать...

Во внутренние помещения ДОТа вход непрост. Мало того, что его когда-то прикрывала противоштурмовая решетка, здесь сохранилась и, похоже, была подновлена консервационная закладка входного проема. Остался только узкий лаз в верхней части прохода. На бетоне видны сохранившиеся кольца для крепления маскировки и какие-то отверстия над входом. Такие хаотично разбросанные отверстия встречаются практически у каждого сооружения. У сооружений 1932 года обычно два внизу и одно слева выше. Что с их помощью крепилось, я не знаю. Могла быть и проводка с освещением, табличка или отлив для воды.

Это вторая сохранившая противоштурмовая решетка в Псковском УРе. К сожалению, первую из почти полностью комплектного ДОТа под Ветошкой выломали мародеры из Островского музея, надеясь приделать ее к своим ДОТам Островского УРа. Правда, они не знали, что у них и проем другого размера, и решетка была иной конструкции...

Красивая и редкая вещь.

Зимой решетку видно чуть получше.

Ну что, собравшись с духом и выдохнув воздух, протискиваемся вовнутрь.

Нас встречает амбразура обороны входа.

А вот зачем была нужна эта торчащая труба у амбразуры обороны входа, я не понял. Воду что ли в систему заливать? Или кабеля заводить? В других ДОТах я такого не замечал.

Уже проникнув внутрь, еще раз разглядим устройство решетки, собранной на заклепках, плоской гнутой полосы и круглых прутьев.

Проходим через сквозник к пулеметному каземату. Когда-то дверной проем справа был закрыт тяжелой герметичной дверью из дубовых плах, обшитых кровельным железом. Ныне она отсутствует. Продух сквозника с такого ракурса смотрится несоразмерным и напоминает какой-то извилистый проход в сказочную страну. Но мы то знаем, что через него может пролезть только кошка, да и то, если не будет решетки. Интересно, что в тех сооружениях 1931 года постройки, где продух был выполнен прямым, это давало находящемуся в сквознике солдату возможность использовать его как амбразуру и простреливать мертвой пространство на левом фланге. Здесь почему-то от такой опции отказались. Солдату, запертому в сквознике для связи с полевым заполнением, не позавидуешь. Снаружи вход закрыт противоштурмовой решеткой, а проход в каземат по-боевому тоже наглухо закрыт изнутри дверью.

Кронштейн для крепления тяжелой герметичной двери.

Защелка на дверной коробке.

Проходим вовнутрь каземата и осматриваем правую амбразуру.

Это стандартная П-31 фабричного изготовления. Пулеметный станок СТАД отсутствует, равно как и броневая заслонка, унесенная мародерами.

Зато сохранилась рамка от герметизирующего приспособления, позволявшая находиться внутри ДОТа без противогазов в случае химической атаки. Если, конечно, работала фильтровентиляционная установка, создающая подпор воздуха внутри сооружения.

Крючки рамки, к которым цеплялась еще одна рамка с брезентовым рукавом, обеспечивающим и герметичность, и подвижность пулеметной установки при ведении огня.

Какая-то непонятная защелка, надо разбираться с конструкцией, там, где она имеет лучшую сохранность.

В верхней части для сохранения герметичности при открытии и закрытии заслонки также имелся специальный жестяной кожух с брезентовыми вставками, но он утрачен полностью, как и сама заслонка.

Вот так выглядело ГПП в сборе со станков СТАД. Гофрированные шланги использовались для отсоса пороховых газов и подачи воды в кожух пулемета.

Вторую амбразуру я почему-то не снял, или фотографии ее утратились... Кронштейны для крепления внутреннего оборудования слева от двери. Внизу откидная скамейка

Остатки заслонки обороны входа РЗ-31. В ДОТах постройки 1932 года она располагается на большем расстоянии от пола, чем у предшественников, размещается вертикально и открывается вниз.

Обращаем внимание на торчащую справа от амбразуры трубу. Ее мы видели снаружи.

Рядом с ней вводы для всасывания воздуха и ниша крепления клапанной коробки, позволявшей переключаться для забора воздуха из атмосферы или из фильтров в случае химической атаки.

Клапанная коробка выломана вандалами.

Выходим наружу и обращаем внимание на воздуховводы на внешней стенке сквозника. Один из них под полом сквозника шел прямо в каземат, второй направлял воздух в пристройку с фильтрами.

Еще раз любуемся видом из сооружения на противоштурмовую решетку, представляем себя запертыми здесь в тесном сквознике и побыстрее покидаем это сооружение.

Подведем итог: ДОТ 10 легко доступен для осмотра снаружи в отсутствии хозяев участка, а, может быть, и при них. ДОТ представляет собой классический образец когда-то полностью укомплектованной огневой точки постройки 1932 года. Ныне от оборудования практически ничего не осталось, кроме противоштурмовой решетки. Надеюсь, хозяева участка сохранят ее от барыг.

Однако, выбравшись на свежий воздух, мы не уходим, а осмотрим одно странное место, расположенное неподалеку. Выйдем на дорогу, что ведет от деревни Селище к старой Печорской дороге, и по полю по азимуту примерно 160 градусов пройдем около 300 метров. Здесь, рядом с одиноким деревом, расположена вот такая странная одинокая могила. Пирамидка с православным крестом выкрашена свежей синей краской. Никакой таблички на ней нет. На придорожный кенотаф на месте аварии не похоже, до шоссе слишком далеко. На дальнем плане д.Селище и где-там в кустах скрывается наш ДОТ 10.

Местные жители ничего про эту пирамидку нам сказать не смогли. Народу в тот день попадалось мало. Буквально в 100 метрах к северо-востоку от этой одинокой могилы сейчас ведется строительство дачных домиков, а распаханный огород еще ближе. Это я для ориентира указал, полевая дорога, что на фото как раз к дачам ведет.

Но это еще не самое странное. Восточнее от пирамидки, ровным рядом в сторону Федоровщины мы насчитали семь достаточно больших прямоугольных ям. Ям, больших, чем окоп или одиночная могила. Такие обычно остаются после вскрытия санитарных захоронений. На космосъемке эти ямы отлично видны. На дальнем плане слева направо деревня Задорожье плавно переходящая в Федоровщину

Вид от ям на одиночную могилу. На дальнем плане деревня Логозовичи. Деревня Селище за правым обрезом кадра.

Что мы тогда нашли, я не знаю до сих пор. Может быть, подскажет кто-нибудь из моих читателей в комментариях?

Алексей Старков

* - документ любезно предоставлен Олегом Тульновым (СПб)

Зимние фото сделаны 19 ноября 2008 года

Летние фото - 20 сентября 2009 года

Фото могилы сделаны 12 мая 2010 года