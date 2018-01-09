Общество

Глава Минтруда предложил заменить хлеб мясом

Глава Минтруда Максим Топилин предложил изменить состав потребительской корзины, снизив в ней объем хлебных продуктов и картофеля и увеличив количество мяса и рыбы. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

В 2016 году Минздрав России утвердил нормы здорового питания. По ряду позиций продуктовый набор потребительской корзины отстает от них, считает министр. «В действующей корзине «перебор» хлебных продуктов и картофеля, - пояснил он. - И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному - главная задача новой потребительской корзины».

Также, по его словам, возможно, придется изменить соотношение между долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50%, и долей непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%).

«В большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума, - напомнил Максим Топилин. - Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные - от 40 до 60% медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны. Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43% от медианного среднедушевого дохода».

Глава Минтруда не исключил, что в правительстве будут обсуждать возможность перехода на этот порядок. «Многое зависит от того, насколько точно и полно мы сможем замерять денежные доходы населения», - уточнил министр.