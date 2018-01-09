Общество

До двух лет лишения свободы грозит уклонисту из Красногородского района

Прокуратурой Красногородского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу).

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина, являясь гражданином, подлежащим призыву на военную службу в ряды Вооруженных сил России, и не имеющий оснований освобождения от призыва на военную службу и отсрочки от призыва на военную службу, по повесткам в отдел военного комиссариата Псковской области по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам не явился, не имея уважительных причин к неявке.

Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.