Общество

На 20 тысяч рублей оштрафован экономист Центра специального образования Великих Лук за нарушение закона о закупках

Прокуратура города Великие Луки провела проверку исполнения требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в реестре контрактов с нарушением сроков, установленных частями 2, 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, ГБОУ «Центр специального образования № 3» размещены сведения о заключении, изменении контрактов и договоров.

В этой связи прокурором города в отношении экономиста по закупкам ГБОУ «Центр специального образования № 3» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками), которое направлено для рассмотрения в УФАС России по Псковской области.

Постановлением УФАС России по Псковской области должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.