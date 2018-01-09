Общество

Зима нас щадит - Иван Цецерский

Зима нас щадит, сообщил на общегородском совещании глава города Пскова Иван Цецерский, подводя итоги ушедшего года и озвучивая задачи на 2018 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Зима нас щадит, нет обилия снега и морозов, и нам это подспорье, потому что меньше хлопот и проблем. Никто не ломает ноги, не попадает под машины из-за гололеда», - констатировал глава города.

Также он напомнил, что с 5 декабря Александр Братчиков включился в работу в должности главы администрации и хорошо отработал переходный период после ухода с этой должности Игоря Калашникова.

В числе важных задач года глава Пскова отметил подготовку к Ганзейским дням и призвал ГИБДД усилить работу по контролю за соблюдением ПДД в период этого мероприятия.