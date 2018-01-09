Общество

Около 4 тысяч граждан приняли участие в праздновании новогодней ночи на Октябрьской площади в Пскове

Около 4 тысяч граждан приняли участие в праздновании новогодней ночи на Октябрьской площади в Пскове. Более 25 тысяч псковичей были охвачены мероприятиями, которые проходили в храмах Пскова в рождественскую ночь. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании заместитель начальника УМВД Пскова Василий Софин.

Он отметил общее снижение числа преступлений к концу 2017 года. Новогодние мероприятия, по его словам, прошли на высоком уровне, ЧП не зафиксировано, все службы и подразделения работали слаженно и активно. Раскрываемость преступлений в эти дни составила практически 100%.

В ближайшее время руководство УМВД Пскова направит главе Пскова ходатайство о поощрении наиболее отличившихся сотрудников, которые проявили себя в охране общественного правопорядка в период праздников.