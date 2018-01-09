Общество

Конное патрулирование улиц Пскова силами казаков не согласовывалось с полицией

Конное патрулирование улиц Пскова силами казаков не согласовывалось с УМВД города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании начальник УМВД Пскова Сергей Сурин, отвечая на вопрос главы администрации города Александра Братчикова, который спросил, насколько законна инициатива казаков.

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«Конная полиция не согласовалась. Никаких разрешений и санкций не давалось, - констатировал он. - Мы пытались проработать этот вопрос, в том числе по введению народных конных дружинников, но он не был доведен до логического завершения».

Для города Пскова конное патрулирование, убежден начальник УМВД Пскова, на данном этапе невозможно «при всем уважении к коллегам, которые хотят это сделать».