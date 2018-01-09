Общество

С 9 января в Пскове начат прием документов на получение выплат за первого ребенка

С 9 января в Пскове начат прием документов на получение выплат за первого ребенка, рожденного после 1 января 2018 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на общегородском совещании начальник территориального управления Пскова главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Наталья Хачапуридзе.

Прием документов производится по адресу: Псков, ул. Петровская, 28. Данная выплата полагается за первого ребенка, если среднедушевой доход семьи (на одного человека) не превышает 17 967 рублей.

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Размер ежемесячной выплаты - 10 652 рубля. Сумма стабильная и в течение года меняться не будет.

Напомним, ежемесячная выплата за первого ребенка в соответствии с указом президента РФ будет выплачиваться до полутора лет.