Новый Перинатальный центр запитан по «нормальной» схеме электроснабжения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании начальника РЭС №5 Северных электрических сетей «Псковэнерго» Александр Шкляр.
«В конце декабря Перинатальный центр включен по нормальной схеме энергоснабжения, обеспечен электроэнергией на 1,5 мегаватт. Там уже все супер», - отметил он, пояснив, что до конца декабря объект был запитан по резервной схеме.
В целом в декабре в Пскове бригады ЦЭС занимались ремонтом кабельных линий, заменили в городе более 300 ламп наружного освещения и проводили мероприятия по подготовке к новогодним праздникам. На новогодней елке в ночь на 1 января постоянно дежурили две бригады.
В числе задач на январь Александр Шкляр озвучил продолжение ремонта линий, замену ламп и подготовку к выборам президента. Будут проверены все избирательные участки.