Общество

Новый Перинатальный центр запитан по «нормальной» схеме электроснабжения

Новый Перинатальный центр запитан по «нормальной» схеме электроснабжения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании начальника РЭС №5 Северных электрических сетей «Псковэнерго» Александр Шкляр.

«В конце декабря Перинатальный центр включен по нормальной схеме энергоснабжения, обеспечен электроэнергией на 1,5 мегаватт. Там уже все супер», - отметил он, пояснив, что до конца декабря объект был запитан по резервной схеме.

В целом в декабре в Пскове бригады ЦЭС занимались ремонтом кабельных линий, заменили в городе более 300 ламп наружного освещения и проводили мероприятия по подготовке к новогодним праздникам. На новогодней елке в ночь на 1 января постоянно дежурили две бригады.

В числе задач на январь Александр Шкляр озвучил продолжение ремонта линий, замену ламп и подготовку к выборам президента. Будут проверены все избирательные участки.