Общество

За не согласованное с полицией «путешествие» житель Дновского района приговорен к лишению свободы условно

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором Дновского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 314.1 ч. 1 УК РФ.

Как установлено, по решению Псковского районного суда Псковской области мужчина приговорен к административному надзору сроком на восемь лет с установлением административных ограничений в виде обязательной явки 2 раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации; запрещения пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания в определенное время суток с 23 часов до 6 часов; запрет на посещение мест массовых мероприятий и участия в них.

Между тем он самовольно, с целью уклонения от административного надзора, в период времени с 14.00 27 апреля 2017 года по 00.30 26 июля 2017 года, без уведомления ОВД по месту жительства, убыл из Дно, тем самым уклонившись от установленных судом в отношении него административных ограничений. В связи с этим 5 мая 2017 года по 26 июля 2017 года ОП по Дновскому району проводились мероприятия, направленные на установление его местонахождения. 26 июля в 00.30 он был задержан в Острове Псковской области.

Своими действиями мужчина совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, - самовольное оставление лицом, в отношении которого установлен административный надзор, места жительства или пребывания, совершенные в целях уклонения от административного надзора.

С учетом личности подсудимого, позиции государственного обвинителя, мужчина признан виновным в совершении данного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев, условно на 1 год.