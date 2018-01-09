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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
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Не сбавлять темпы исполнения «майских» указов поручил Михаил Ведерников главе Усвятского района

09.01.2018 17:05|ПсковКомментариев: 3

 Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 9 января, провел рабочую встречу с главой Усвятского района Виктором Иващенко, в рамках которой обсуждались текущие и перспективные вопросы развития муниципалитета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников попросил главу муниципалитета доложить об исполнении «майских» указов президента России. По поручению врио губернатора работа в этом направлении была усилена, и муниципальным властям удалось достичь 100%-го исполнения по всем сферам, кроме культуры - здесь оплата труда работников достигает более 76% от установленного уровня. Михаил Ведерников поручил не сбавлять темпы и предпринять все возможные меры, чтобы довести и этот показатель до 100%.

Отвечая на вопрос врио губернатора о ходе отопительного сезона, Виктор Иващенко сообщил, что котельные работают стабильно, срывов и серьезных происшествий не зафиксировано. Кроме того, муниципальным властям удалось наладить бесперебойную поставку дров, в том числе благодаря привлечению к заготовке древесины сельскохозяйственных предприятий. Также, пользуясь случаем, глава района поблагодарил руководителя региона за субсидию в размере 1,8 млн рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности, которую муниципалитет получил в конце прошлого года.

В ушедшем году в районе выполнены все запланированные работы в рамках проекта партии «Единая Россия» «Формирование комфортной городской среды»: благоустройство двора дома № 93 на улице Карла Маркса и площади Советской в Усвятах. «Мы установили скамейки, урны, облагородили территории. Жители очень довольны изменениями», - отметил Виктор Иващенко.

Что касается ремонта дорог, то в планах на этот год - ремонт двух участков автомобильной дороги Усвяты-Стеревнево общей протяженностью более 12 км. Уже есть проект работ, идет активная подготовка документации, добавил он.

Говоря о планах, глава района рассказал, что в 2021 году Усвяты будут отмечать 1000-летие со дня первого упоминания в летописи, и в этой связи обратился к врио губернатора с просьбой оказать содействие в подготовке к юбилейной дате. По словам главы района, поддержка области особенно необходима в восстановлении усадьбы Родзянко 19 века, расположенной на Замковой горе. На сегодняшний день имение является единственным образцом архитектуры периода эклектики в Псковской области и может стать еще одной точкой притяжения туристов.

«Тысяча лет - серьезная дата. Готовьте предложения в мой адрес. Посмотрим, что сможем сделать за эти три года», - отреагировал Михаил Ведерников.

Кроме того, врио губернатора нацелил главу на поиск и привлечение в район новых инвесторов. Сейчас в муниципалитете реализуется часть инвестиционного проекта по созданию свиноводческого комплекса, в рамках которого построены пять репродукторов, 10 площадок откорма и один хрячник. На производстве создано 250 рабочих мест, и все вакансии заняты местными жителями.

Источник: Псковская Лента Новостей
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