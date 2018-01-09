Общество

Зампредседателя Госдумы Сергей Неверов выразил соболезнования родным и близким Валентина Каленского

Заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов выразил соболезнования родным и близким вице-спикера Псковского областного Собрания Валентина Каленского, скончавшегося накануне в результате тяжелой травмы, полученной в ДТП.

В правительственной телеграмме Сергея Неверова говорится, что «Валентин Григорьевич был верным товарищем, авторитетным политиком, сделавшим многое для Псковской области». «Будучи руководителем фракции "Единая Россия" Псковского областного Собрания, он активно работал на благо родного региона, активно участвовал в реализации социально значимых проектов, делал все для решения проблем граждан», - отмечается в телеграмме.

«Его неожиданный, скоропостижный уход - огромная потеря не только для семьи и Псковщины, но и для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким», - отметил Сергей Неверов.