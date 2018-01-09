Пушкиногорский район получит средства на завершение ремонта Велейского ДК. Таое регение принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников по итогам сегодняшней рабочей встречи с главой Пушкиногорского района Александром Барановым.
Глава района ранее обращался к руководителю региона за помощью в финансировании работ по капремонту ДК по просьбе жителей села в ходе рабочей поездки врио нубернатора в Пушкиногорский район. Михаил Ведерников сегодня сообщил, что вопрос изучил, и на завершение ремонтных работ из областного бюджета будут выделены 400 тыс рублей.
Деньги поступят в конце января - начале февраля. Александр Баранов поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку и отметил, что со своей стороны муниципалитет начнет ремонтные работы заблаговременно, чтобы сделать подарок жителям села к 8 марта. Софинансирование из местного бюджета составит порядка 130 тыс рублей.
В центре внимания врио губернатора также оказался вопрос замены кровли Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина. Глава района рассказал, что в 2010 году благодаря поддержке администрации области было выполнено 50% капремонта крыши, однако на завершение работ требуется порядка 12 млн рублей. Александр Баранов обратился к Михаилу Ведерникову с просьбой рассмотреть возможность закончить ремонт на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. Кроме того, глава муниципалитета выразил надежду на дальнейшее участие района в областной целевой программе по замене изношенных инженерных сетей «Чистая вода». Михаил Ведерников взял озвученные вопросы в проработку.