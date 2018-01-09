Общество

Пушкиногорский район получит средства на завершение ремонта Велейского ДК

Пушкиногорский район получит средства на завершение ремонта Велейского ДК. Таое регение принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников по итогам сегодняшней рабочей встречи с главой Пушкиногорского района Александром Барановым.

Глава района ранее обращался к руководителю региона за помощью в финансировании работ по капремонту ДК по просьбе жителей села в ходе рабочей поездки врио нубернатора в Пушкиногорский район. Михаил Ведерников сегодня сообщил, что вопрос изучил, и на завершение ремонтных работ из областного бюджета будут выделены 400 тыс рублей.

Деньги поступят в конце января - начале февраля. Александр Баранов поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку и отметил, что со своей стороны муниципалитет начнет ремонтные работы заблаговременно, чтобы сделать подарок жителям села к 8 марта. Софинансирование из местного бюджета составит порядка 130 тыс рублей.

В центре внимания врио губернатора также оказался вопрос замены кровли Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина. Глава района рассказал, что в 2010 году благодаря поддержке администрации области было выполнено 50% капремонта крыши, однако на завершение работ требуется порядка 12 млн рублей. Александр Баранов обратился к Михаилу Ведерникову с просьбой рассмотреть возможность закончить ремонт на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. Кроме того, глава муниципалитета выразил надежду на дальнейшее участие района в областной целевой программе по замене изношенных инженерных сетей «Чистая вода». Михаил Ведерников взял озвученные вопросы в проработку.