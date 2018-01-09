Общество

За нарушение правил пограничного режима в Псковской области за новогодние каникулы задержано около 30 граждан

В течение новогодних праздников наступившего 2018 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области за нарушение правил пограничного режима задержано около 30 лиц, а за нарушение режима государственной границы - порядка 65 человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, по результатам проведенных административных разбирательств наложено штрафов на общую сумму свыше 180 тысяч рублей. В отношении троих иностранных граждан районными судами Псковской области вынесены решения об их административном выдворении за пределы территории Российской Федерации.

Пограничное управление напоминает о вступлении в законную силу с 01 января 2018 года приказа ФСБ России от 07 августа 2017 года № 455 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне, промысловую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим» и приказа ФСБ России от 07 августа 2017 года № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима». Данные приказы признают утратившими силу приказы ФСБ России от 13 ноября 2017 года № 572, от 15 октября 2012 года № 515 и от 18 ноября 2013 года № 682.

Гражданам рекомендуют быть внимательными и благоразумными, а перед планированием посещения пограничной зоны ознакомиться и соблюдать действующее российское законодательство, убедиться в наличии необходимых для этого документов, а при необходимости, заранее побеспокоиться об их оформлении.