В Псковской области прогнозируют среду без осадков

10 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер западных направлений 3-8 м/сек.
Температура по области: ночью -2…-7, днем 0…-5 гр. С.
Атмосферное давление высокое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.