Общество

Великолукская центральная городская библиотека приглашает поучаствовать в фотофлешмобе

В 2018 году исполняется 205 лет со дня образования первой публичной библиотеки в Великих Луках. В честь этого события Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского приглашает великолучан принять участие в виртуальном фотофлешмобе «#ГородЧитает». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, для этого необходимо в социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook) выкладывать фотографии, на которых обязательно должна присутствовать книга.

Снимком может быть селфи с книгой, журналом, электронным изданием. Возможно, участники акции смогут поймать кого-нибудь за чтением (на улице, в школе, в транспортном средстве). Большую ценность будут иметь фотографии из личных архивов.

При публикации фотографий нужно поставить хештег ГородЧитает (#ГородЧитает). Также можно отправить фотографии по электронной почте biblio-luki@mail.ru, и их организаторы разместят на страницах библиотеки. Авторы самых интересных, оригинальных, красивых работ будут отмечены памятными призами в рамках праздничных мероприятий в библиотеке в День города.

Фотографии будут представлены на выставке в Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского и войдут в историю города.