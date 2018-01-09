Общество

Расширен перечень товаров, подлежащих утилизации

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О внесении изменений в перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденный распоряжением правительства РФ от 24.09.2015 №1886-р» и распоряжение «Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров на 2018-2020 годы», сообщает пресс-служба Минприроды России.

Проекты документов, регулирующие ответственность производителей и импортеров товаров в сфере переработки отходов, разработаны Минприроды России.

Как отметил глава ведомства Сергей Донской: «Расширенная ответственность производителя является современным элементом экономики замкнутого цикла - производитель и импортер, фактически, обязаны в товарах заранее «увидеть» отход и нести за его переработку ответственность».

В соответствии с изменениями, Перечень готовых товаров, подлежащих утилизации, расширен с 36 до 54 групп.

Нормативы утилизации устанавливаются на 2018, 2019, 2020 гг. с учетом плавного повышения. Норматив, устанавливаемый на 2018 г., для большинства групп не превышает (равен) нормативу, установленному на 2017 г.

Существенно увеличен норматив утилизации по группам товаров «Бумага и картон гофрированные, тара из гофрированной бумаги и картона» и «Упаковка из гофрированного картона» - 25%, 35%, 45% на 2018, 2019, 2020 гг. соответственно.

Документ разделил перечень готовых товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, на раздел I «Товары, подлежащие утилизации после утраты ими потребительских свойств и раздел II «Упаковка товаров, ответственность за утилизацию которой возлагается на производителей/импортеров товаров в этой упаковке». Теперь, например, отнесение упаковки, укупорочных средств к соответствующей группе раздела II, производится по материалу, из которого она сделана.

Согласно закону «Об отходах производства и потребления» норматив утилизации отходов может быть выполнен за счет утилизации любых отходов, входящих в одну или несколько групп товаров при условии аналогичного назначения и (или) аналогичного способа обработки отходов от их использования.