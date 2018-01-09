Общество

В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии по старости

Страховая пенсия по старости положена россиянам, достигшим пенсионного возраста (мужчинам с 60 лет, женщинам - с 55 за исключением «досрочников»), которые «накопили» минимальный страховой стаж и пенсионные баллы. Об этом «Российской газете» сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Страховой стаж должен быть не менее девяти лет, а к 2024 году - 15 лет. Пенсионных баллов должно быть накоплено, если человек собрался на пенсию в этом году, не менее 13,8 (к 2025 году - 30).

Если стажа и баллов недостаточно, то человеку вместо страховой пенсии назначается социальная. Но - на пять лет позже, то есть женщины могут начать ее получать с 60 лет, а мужчины - с 65.

Если в течение этих пяти лет человек будет официально трудится, то имеет шанс накопить недостающие баллы или стаж. Тем более, что страховая пенсия выше социальной. Так, в этом году среднегодовая страховая пенсия по стране составит более 14 тысяч рублей, а социальная - более девяти тысяч.

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В Пенсионном фонде уточнили, что отказы в назначении пенсий были всегда, но их процент не велик. Например, по итогам 2016 года в пенсии отказали 0,4 проценту обратившихся за ней. Цифра по итогам 2017 года будет посчитана позже.