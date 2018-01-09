Общество

Зафиксирован рост ввоза некондиционных продуктов в Россию

Россельхознадзор зафиксировал рост числа нарушений при импорте зарубежной продукции. Больше всего нареканий вызвали рыба и мясо, рассказал «Известиям» представитель ведомства.

Так, в 2017 году Россельхознадзор выявил 799 случаев ввоза некондиционного товара общим весом 212,3 тыс. т, что на 19% больше, чем годом ранее.

Самые распространенные нарушения — это поставка продукции с ненадлежащими микробиологическими показателями, в частности, с кишечной палочкой. В Россельхознадзоре данную ситуацию объяснили ослаблением контроля в странах-поставщиках.

Наибольшее количество небезопасной продукции поставляют Бразилия, Китай, Индия, Марокко, Дания и Белоруссия.