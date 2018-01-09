Общество

Замглавы города Великие Луки награжден медалью «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви»

Заместитель главы города Великие Луки, депутат городской думы Николай Андросович награжден почетной медалью и грамотой «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви». Об этом Николай Андросович сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу выразить глубокую благодарность за высокую оценку труда ради православной веры и обещаю работать, чтобы православная вера, как и сейчас, так и в дальнейшем, была основой нашего государства, нашей России и наших Великих Лук», - написал Николай Андросович.

Юбилейная медаль учреждена патриархом Московским и всея Руси Кириллом (Гундяевым) для награждения «потрудившихся на благо Святой Церкви». Что же касается великолукского депутата, то несколько лет назад, в 2011 году в городе на Ловати было инициировано строительство храма Святителя Тихона в северном микрорайоне Великих Лук, он успешно курировал этот проект и был заместителем председателя попечительского совета.

Почти пять лет он курировал непростой процесс. Как признается депутат, впервые в жизни он занимался подбором колоколов, их заказом и приемкой.