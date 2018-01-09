Общество

Михаил Иванов: Валентин Каленский оставил добрый след и успел сделать много хорошего для своих земляков

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов от имени избирательных комиссий региона выразил соболезнование родным, близким и коллегам заместителя председателя областного Собрания депутатов, руководителя фракции «Единая Россия» Валентина Каленского в связи с его преждевременным уходом из жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

«Сопереживаем и разделяем с вами боль и горечь от невосполнимой утраты. В это трудно поверить и больно принять. Грамотный руководитель, до тонкостей знающий свое дело, опытный политик, неравнодушный депутат, яркий, порядочный и целеустремленный человек, всегда доброжелательный, внимательный к людям - таким он останется в памяти всех, кто знал и работал вместе с Валентином Григорьевичем», - отметил Михаил Иванов.

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«Ему всегда были присущи спокойствие, выдержанность, взвешенные решения, желание быть полезным обществу и людям, у него было много планов и замыслов, - добавил председатель облизбиркома. - Жизнь Валентина Григорьевича оборвалась слишком рано, но он оставил добрый след и успел сделать много хорошего для своих земляков. Мы навсегда сохраним о нем светлую память. Скорбим вместе с вами».