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Дмитрий Шахов о Валентине Каленском: Мы потеряли надежного друга, соратника, внимательного и мудрого руководителя

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выразил соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего из жизни вице-спикера Псковского областного Собрания, руководителя облпотребсоюза Валентина Каленского.

Омбудсмен напомнил, что 8 января трагическое событие прервало жизнь талантливого организатора и руководителя, общественного и государственного деятеля, более 15 лет входившего в руководство высшего законодательного органа власти Псковской области, отличного семьянина, его друга, с которым он дружил почти 20 лет.

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«В 90-е годы прошлого века под руководством Валентина Григорьевича Псковский облпотребсоюз не только выдержал стихию свободного рынка, не развалился и не был разделен на части, как было во многих регионах нашей страны, а смог выстоять и занять лидирующие позиции среди потребсоюзов регионов России. Потребительская кооперация Псковщины постоянно наращивала свои экономические показатели, обеспечивая нужны сельских жителей нашего региона», - отметил Дмитрий Шахов.

По его словам, в начале 2000-х годов, когда политическая система переходила в новый формат и Псковский региональный парламент готовился формироваться с учетом партийного представительства, опыт и знания успешного руководителя в экономике был востребован и в политической жизни нашей области. «В то время мы долго с ним беседовали о возможной его роли и участии, но уже в политической жизни Псковской области, поскольку человек, который добился стабильной работы одного из самых больших экономических субъектов, которым являлся Облпотребсоюз, смог бы внести и посильную помощь в стабилизацию и дальнейшее развитие общественно-политической жизни в регионе. Были востребованы его предложения по устойчивому росту экономики и социальной сферы Псковской области», - добавил омбудсмен.

Именно тогда Валентин Каленский, по его словам, «проявил свои замечательные качества вдумчивого и рассудительного, социально-ориентированного руководителя, талантливого организатора, обладающего широкими знаниями и глубоким анализом общественно-политических и социально-экономических событий, происходящих в регионе». Поэтому жители Псковской области трижды избирали его в состав Псковского областного Собрания, а он бескорыстно служил и защищал их интересы. Столько же раз депутаты выдвигали и избирали Валентина Григорьевича Каленского заместителем председателя регионального парламента, где он считался одним их самых влиятельных политиков, к мнению которого не только прислушивались, но и следовали.

«Светлая память об этом замечательном человека сохранится в наших сердцах. Для нас всех это невосполнимая утрата, мы потеряли надежного и верного друга, соратника, компетентного, внимательного и мудрого руководителя, а семья - любящего и заботливого отца, дедушку и мужа. Выражаю свои глубокие и искренние соболезнования семье Валентина Григорьевича Каленского», - заключил Дмитрий Шахов.