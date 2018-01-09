Общество

К 360 часам обязательных работ приговорили вандала из Новосокольников

Прокуратурой Новосокольнического района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, приговором мирового судебного участка №10 Новосокольнического района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий, порча имущества в общественных местах).

В суде установлено, что 1 сентября 2017 года, в 22-ом часу, мужчина, находясь в г. Новосокольники Псковской области, нанес краской синего цвета из аэрозольного баллончика на доступные общему обозрению и находящиеся в общественных местах стены зданий и магазинов по адресам: ул. Шоссейная, д. 4, ул. Ленинская, д. 43, 44, ул. Партизанская, д. 9, 10, 12, различные выражения, аббревиатуру, надписи в манере граффити, часть из которых являлась оскорбительным, что осквернило одно из зданий, а также привело к порче остальных сооружений.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 360 часов обязательных работ.