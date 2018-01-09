Общество

Фальшивые деньги обнаружены в магазине и АЗС в Пскове

В Пскове сотрудники полиции проводят проверки по фактам обнаружения пятитысячной и тысячерублевой купюр с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, они были выявлены в финансовом учреждении города. По имеющимся данным, поступили эти две фальшивые банкноты в выручке одной из АЗС и магазина.

В связи с этим полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении фальшивых денежных знаков.