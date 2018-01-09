Общество

Директор МП «Комплекс» в Дедовичах незаконно отключил теплоснабжение нежилого помещения

Прокуратура Дедовичского района по обращению местного жителя провела проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей в деятельности муниципального предприятия муниципального образования «Дедовичи» «Комплекс».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства директором МП «Комплекс» проведены работы по отключению теплоснабжения нежилого помещения собственника путем обрезания двух труб тепловой сети.

Вместе с тем, в силу части 6 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» собственники или иные законные владельцы тепловых сетей не вправе препятствовать передаче по их тепловым сетям тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к таким тепловым сетям, а также требовать от потребителей или теплоснабжающих организаций возмещения затрат на эксплуатацию таких тепловых сетей до установления тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по таким тепловым сетям.

В этой связи прокуратура района обратилась в суд с иском к МП «Комплекс» о признании действий директора предприятия по отключению теплоснабжения нежилого помещения незаконными.

В ходе рассмотрения гражданского дела в суде требования прокурора ответчиком удовлетворены добровольно, нежилое помещение подключено к системе теплоснабжения.