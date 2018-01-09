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Андрей Турчак прибыл на прощание с Валентином Каленским

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации, экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак прибыл на прощание с вице-спикером Псковского областного Собрания Валентином Каленским.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, в настоящее время Андрей Турчак находится в церкви на отпевании усопшего, с семьей Валентина Каленского. На гражданской панихиде в ГКЦ экс-губернатор Псковской области присутствовать не будет.

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Напомним, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Валентин Каленский скончался 8 января. Он находился в реанимации после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 3 января около 8.45 утра на 35-м км трассы Псков-Рига в Печорском районе.