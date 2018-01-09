Общество

В военно-патриотической игре поучаствуют великолукские юнармейцы 17 января

17 января в Великих Луках пройдет открытая военно-патриотическая игра «Юнармия - Великие Луки - 2018», посвященная 75-й годовщине освобождения города Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образовании города, в игре примут участие команды юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов образовательных учреждений города в составе шести человек.

Зачет соревнований проводится по двум возрастным группам: 7-9 класс и 10-11 класс.



Игра будет проходит на территории Крепости в форме командного прохождения дистанции и выполнения миссии по доставке боекомплекта в точку назначения. Команда стартует в полном составе с ящиком патронов в экипировке.

Команда должна транспортировать ящик с боеприпасами на протяжении всей дистанции.