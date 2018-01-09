Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с казаком резерва Вадимом Азарьевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Ведущие Надежда Назаренко и Алексей Семенов пригласили в студию директора ГУП «Государственная заводская конюшня "Псковская с ипподромом"», представителя Атаманского правления Западного казачьего резерва, атамана резерва Вадима Азарьева.

Он расскажет о свежей инициативе казаков о конном патрулировании улиц Пскова, о том, чем сегодня живет псковский ипподром, и ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.



Вопросы Вадиму Азарьеву можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.