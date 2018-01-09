Общество

Псковскую молодежь приглашают принять участие во Всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсах

Общероссийская общественная организация «Интеграция» приглашает учащихся Псковской области принять участие во Всероссийских конкурсах, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к спорту и науке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, всего в этом году запланировано девять мероприятий, в том числе конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», Тимирязевский конкурс проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК - молодежь, наука, инновации», конкурс научно-исследовательских и творческих работ среди детей «Первые шаги в науке» и молодежи «Меня оценят в 21 веке».

Кроме того, учащиеся смогут представить свои работы и проекты на конкурсах «Юнэко-2018», «Моя законотворческая инициатива» и «Веление времени». В этом году также пройдут ежегодные конкурсы «Юность, наука, культура» и «Обретенное поколение - наука, творчество, духовность».

Оценивать конкурсные работы будет экспертный совет, в который войдут доктора и кандидаты наук. Оргкомитет подготовит для участников конкурсов культурную программу и мероприятия для научно-методического повышения квалификации педагогических работников.

Отметим, мероприятия проводятся в целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной президентом Российской Федерации и других мероприятий при поддержке Государственной Думы РФ, федеральных органов исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов субъектов России. В прошлом году в них приняли участие почти 5,5 тыс ребят, научных руководителей, педагогов-наставников и специалистов по работе с одаренной молодежью из разных уголков России, а также Республик Монголия и Таджикистан.

Более подробную информацию можно получить на сайтах www.integraciya.org и www.nauka21.com, или по телефонам: 8 (495) 374–5957, 8 (495) 688–2185, 8 (495) 684–8247.