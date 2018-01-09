Общество

В Пскове прощаются с Валентином Каленским. ФОТО

В Пскове прощаются с заместителем председателя Псковского областного Собрания, руководителем фракции «Единая Россия» Валентином Каленским. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, гражданская панихида проходит в Городском культурном центре.

На церемонии прощания присутствует большое количество коллег, родных и близких Валентина Каленского.

Как сообщалось, 3 января вице-спикер попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провел в реанимации в тяжелейшем состоянии.

8 января Валентин Каленский скончался на 64-м году жизни.