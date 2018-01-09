Общество

Конное патрулирование улиц Пскова 4 января было законным - Вадим Азарьев

Конное патрулирование улиц Пскова 4 января было законным. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил директор ГУП «Государственная заводская конюшня "Псковская с ипподромом"», представитель Атаманского правления Западного казачьего резерва, атаман резерва Вадим Азарьев.

Он рассказал, что конное патрулирование в целях обеспечения охраны общественного порядка в Пскове планировалось достаточно давно, в 2016 году казаки впервые вышли на лошадях в город, чтобы протестировать маршрут патрулирования и согласовать его с полицией, что и было сделано.

После этого они обратились в администрацию Пскова для получения удостоверений народных дружинников, а также выступили с инициативой создания отдельной конной дружины.

До сих пор участники инициативной группы получить удостоверения народных дружинников не могут. Более того, из администрации города Пскова еще при прошлом руководстве им пришло письмо с предложением вступить в народную дружину «Центр», «ходить пешком», а потом, возможно, им разрешат патрулировать улицы города на лошадях. «Создание конной дружины нецелесообразно в связи с финансовыми затратами», - процитировал Вадим Азарьев ответ администрации муниципалитета.

Получив такой ответ, участники инициативной группы обратились с проблемой на личном приеме к главе города Пскова Ивану Цецерскому, который обещал в вопросе разобраться.

Смотрите также Атаманы и есаулы вышли на конное патрулирование парков Пскова

4 января спортсмены-конники Псковского ипподрома, входящие в состав Общественного объединения Западный казачий резерв, в рамках гражданской инициативы вышли на конное патрулирование парковых зон города. Начальник УМВД Пскова Сергей Сурин назвал это конное патрулирование улиц Пскова несогласованным с полицией.

Смотрите также Конное патрулирование улиц Пскова силами казаков не согласовывалось с полицией

Вадим Азарьев подчеркнул, что по закону никакого согласования для «конного патрулирования» в Пскове не нужно, конники выступают лишь как сторонние наблюдатели. За свою деятельность они не требуют денег. «Тема конного патруля очень актуальная. Конный патруль может пройти большой маршрут», - уверен он.