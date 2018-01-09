Общество

Еще 24 детских желания были исполнены в рамках акции псковского Детского фонда

Псковское областное отделение Российского детского фонда продолжает благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом!» – 28 и 29 декабря состоялись новогодние праздники для подопечных приютов в Стругах Красных и Дедовичах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, в ходе мероприятий 24 ребенка получили подарки от Деда Мороза – желания детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и лишенных родительской опеки, исполнили сотрудники ТЦ «Рубин» и работники Управления Федерального казначейства по Псковской области.

Елка в Стругокрасненском приюте прошла 28 декабря. Подопечные приюта творчески подошли к подготовке новогодних открыток – вместо написания писем Деду Морозу ребята изобразили свои желания с помощью рисунков. Дети старались как можно красивее и красочнее нарисовать то, что им хотелось бы увидеть на праздник под елкой – санки, куклу, робота на пульте управления. Все эти подарки они получили благодаря работникам торгового центра «Рубин», взявшим на себя роль волшебников. Своими силами они приобрели и празднично упаковали 15 новогодних подарков, которые и были переданы детям на состоявшемся в приюте мероприятии.

Воспитанники Дедовичского приюта написали для Деда Мороза 9 писем с трогательными желаниями – восьмилетняя Галя просила подарить ей фломастеры и говорящего медведя, а шестилетняя Ксюша – куклу с длинными волосами. Эти, а также еще 7 новогодних желаний исполнили сотрудники Управления Федерального казначейства по Псковской области, которые не только купили детям долгожданные подарки, но и своими силами организовали доставку их в приют. Ребята получили посылки от Деда Мороза 29 декабря в ходе новогоднего праздника.