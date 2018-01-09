Общество

Вадим Азарьев рассказал, почему на псковских лошадниц накинулась общественность

Директор ГУП «Государственная заводская конюшня "Псковская с ипподромом"», представитель Атаманского правления Западного казачьего резерва, атаман резерва Вадим Азарьев в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) рассказал, почему на псковских лошадниц накинулась общественность.

«Наш объект - бельмо на глазу застройщиков», - подчеркнул Вадим Азарьев. По его мнению, ипподром стал объектом попыток застройки территории коттеджами. «К этим попыткам подключились все органы, был введен ненадлежащий земельный налог, возросший в 200 раз, до 6 млн рублей в год, что повлекло процедуру банкротства предприятия», - рассказал Вадим Азарьев.

В 2011 году ипподром был продан на торгах «предприятию Михаила Гавунаса», рассказал директор, за эти 6 лет деятельность организации планомерно улучшается, но в него нужно вкладывать большие деньги. Проблема упирается в то, убежден он, что земля до сих пор не передана из федеральной собственности в частную.

Что касается «лошадиного скандала», то, уверен Вадим Азарьев, это одна из попыток подкосить деятельность предприятия. «Протоколы составляются только на конников ипподрома, хотя катают детей в Детском парке не только они. Практически все эти протоколы были отменены судом», - подчеркнул атаман.

Смотрите также Кони преткновения

Сейчас ипподром ведет небольшую коммерческую деятельность, в его распоряжении около 60 лошадей. В настоящее время организация получили в дар 5 лошадей. Их будут готовить, в том числе, и для конного патрулирования.