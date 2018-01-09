Общество

Чиновники имеют право не декларировать криптовалюту

Минтруд подготовил новую версию методических рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах во время декларационной кампании текущего года. И пункта о криптовалютах нет в справке о доходах, расходах и имуществе госслужащих, которую они должны будут подготовить, пишет «Российская газета».

Связано это с тем, что в настоящий момент нет подходов к определению криптовалют и их законодательному регулированию, пояснили в Минтруде. Как отметили в ведомстве, рекомендации обновляются ежегодно.

Подготовленные методрекомендации направлены в федеральные министерства и ведомства, в регионы, в госкорпорации и госкомпании, государственные внебюджетные фонды, Центробанк. Как напоминают в Минтруде, непредоставление работником информации о доходах, расходах, имуществе или предоставление ложных данных может грозить увольнением в связи с утратой доверия.

В апреле этого года декларации должны сдать около 1,6 миллиона человек, в том числе государственные и муниципальные служащие. С учетом представления сведений на членов семьи будет получено примерно шесть миллионов справок.

Методрекомендации представляют собой пошаговую инструкцию - как заполнить каждый раздел справки о доходах, расходах и имуществе, в них уточняется, какие именно данные нужно указать, а какие можно пропустить, содержат примеры в зависимости от семейного положения и имущественных ситуаций.