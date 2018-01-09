Общество

Казачий «Подстрочник» с Вадимом Азарьевым. ВИДЕО

В прямой эфир радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышел первый в новом году выпуск программы «Подстрочник».Ведущие Надежда Назаренко и Алексей Семенов пригласили в студию директора ГУП «Государственная заводская конюшня "Псковская с ипподромом"», представителя Атаманского правления Западного казачьего резерва, атамана резерва Вадима Азарьева. Он рассказал о свежей инициативе казаков по конному патрулированию улиц Пскова, о том, чем сегодня живет псковский ипподром, и ответил на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.