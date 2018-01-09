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Епископ Великолукский и Невельский Сергий вручил награды клирикам и мирянам

Епископ Великолукский и Невельский Сергий вручил награды клирикам и мирянам, потрудившимся на благо Святой Церкви. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, торжественная церемония награждения состоялась 9 января, в день памяти святого апостола первомученика и архидиакона Стефана, по окончании соборного богослужения духовенства Великолукской епархии.

Божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе г. Великие Луки возглавил управляющий Великолукской епархией, епископ Великолукский и Невельский Сергий. Ему сослужило духовенство епархии - более шестидесяти священнослужителей и диаконов.

Песнопения литургии исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие Луки, регент Ольга Смольченкова.

За богослужением молились: глава города Великие Луки Николай Козловский; глава администрации города Великие Луки Игорь Чевжик; заместители главы города: Сергей Гусев, Виктор Волынцев, Николай Андросович, Ирина Бушенкова; руководители городских предприятий; прихожане храма и жители города.

Во время Божественной литургии в центре храма находились святыни Свято-Успенского Вышенского монастыря - ковчег с частицей мощей святителя Феофана Затворника и чудотворная икона Божией Матери «Казанская-Вышенская».

По окончании литургии духовенством во главе с архипастырем было совершено славление перед Вышенскими святынями, и пропето праздничное величание пресвятой Богородице и святителю Феофану Затворнику, Вышенскому.

По завершении богослужения епископ Сергий поздравил всех присутствующих с праздником Рождества Христова и днем памяти святого архидиакона и первомученика Стефана и обратился к собравшимся с архипастырским словом.

«Мы сегодня, преклоняясь перед родившимся Богомладенцем Христом, будем молиться, чтобы Он послал нам благословенный мир, прежде всего в сердцах наших, во всем мире, в нашей отчизне, в каждой христианской семье. Чтобы этот мир был незыблем и царил в человеческих сердцах. И та духовная радость, которую мы обретаем в дни святых праздников, тогда пребудет с нами и поможет нам строить благодатный мир Христов, который Господь принес на землю со своим Рождеством», - заключил владыка Сергий.

Затем епископ Сергий вручил духовенству и мирянам Великолукской епархии, потрудившимся на благо Святой Церкви, Патриаршие медали «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви» и Благословенные Архиерейские грамоты.

Юбилейной медали Русской православной церкви «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской православной церкви» были удостоены:

- архимандрит Макарий (Швайко) - игумен Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря;

- протоиерей Ильницкий Алексей Васильевич - духовник Великолукской епархии, клирик храма святителя Николая г. Новосокольники;

- протоиерей Нетреба Петр Петрович - благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора г. Невель;

- протоиерей Ильницкий Иоанн Алексеевич - эконом Великолукского епархиального управления, настоятель храма святителя Николая г. Новосокольники;

- протоиерей Матвеев Сергей Геннадьевич - руководитель Отдела религиозного образования и катехизации, ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие Луки;

- протоиерей Вахрушев Стефан Александрович - благочинный Новоржевского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова г. Новоржев;

- протоиерей Ильницкий Николай Алексеевич - благочинный Опочецкого церковного округа, настоятель храма Преображения Господня г. Опочка;

- протоиерей Яковлев Александр Исаакович - настоятель храма Казанской иконы Божией Матери г.Великие Луки;

- иерей Поковба Сергей Васильевич - настоятель храма Преображения Господня с.Вехно;

- иерей Ласкин Дмитрий Александрович - руководитель Миссионерского отдела, клирик храма святителя Николая при Епархиальном управлении;

- Козловский Николай Николаевич - глава города Великие Луки;

- Козловский Александр Николаевич - депутат Государственной Думы, руководитель Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области;

- Каменский Виктор Борисович - директор МУП «Тепловые сети»;

- Гусев Сергей Георгиевич - первый заместитель главы города Великие Луки;

- Волынцев Виктор Васильевич - заместитель главы города Великие Луки;

- Андросович Николай Иванович - заместитель главы города Великие Луки;

- Бушенкова Ирина Афанасьевна - заместитель главы Администрации города Великие Луки;

- Майоров Алексей Валерьевич - директор ООО «Центр Строй»;

- Иванов Михаил Анатольевич - директор ООО «Дакма»;

- Мунштуков Денис Валерьевич - Генеральный директор ЗАО «ЗЭТО»;

- Куковина Алла Эдуардовна - Адвокатская контора г. Великие Луки;

- Тайгина Виктория Джемсовна - Генеральный директор ООО «Березовая роща;

- Дерягин Андрей Геннадьевич - руководитель Информационно-аналитического отдела Великолукской епархии;

- Малзубов Александр Алексеевич - комендант Епархиального управления г. Великие Луки;

- Котикова Раиса Александровна - кладовщик Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие Луки;

- Рахманов Владимир Анатольевич - Генеральный директор АО «ВОМЗ»;

- Рахманова Жанна Федоровна — и. о. директора воскресной школы ЦДО;

- Марцинкевич Руслан Владимирович - Генеральный директор ОАО «Великолукский мясокомбинат»;

- Плясунов Алексей Евгеньевич - предприниматель;

- Кузнецова Людмила Алексеевна.

За усердные труды во славу Святой Церкви Благословенными Архиерейскими грамотами были награждены:

- Тришкин Игорь Владимирович - псаломщик Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие Луки;

- Смольченкова Ольга Владимировна - регент Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие Луки;

- Матвеева Наталья Николаевна - регент Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки;

- Куликова Ксения Владимировна - регент храма Казанской иконы Божией Матери г.Великие Луки;

- Эрн Любовь Семеновна - епархиальный фотограф;

- Хлоптунова Татьяна Петровна - предприниматель.

После окончания церемонии награждения владыка Сергий поздравил награжденных и преподал святительское благословение.