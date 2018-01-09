Общество

9 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом зафиксировано в Псковской области за год

За 2017 год в Псковской области зарегистрировано 9 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главврач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров, при эпидемиологическом и эпизоотологическом обследовании очагов данного заболевания отмечается снижение численности синантропных грызунов. Лабораторией центра обследовано 35 мышей, отловленных в Псковском, Стругокрасненском, Печерском, Пустошкинском, Великолукском районах. Одна проба дала положительный результат методом ИФА (Великолукский район, деревня Русаново).

Как пояснил Сергей Никифоров, при понижении температуры окружающей среды и отсутствии корма на полях грызуны мигрируют в жилища людей, на хозяйственные объекты.

Грызуны передают друг другу заражение воздушно-капельным путем. Заражение осуществляется путем вдыхания запаха от испражнений зараженной особи. Заразиться можно и при соприкосновении с зараженным грызуном, а также инфицированным объектом (например, сено или хворост, по которому ходила инфицированная мышь). Человек может получить заражение при употреблении в пищу продуктов, с которыми соприкасались грызуны, в том числе через капусту, морковь, крупы и прочее. Инфицированный человек не может заразить любого другого человека.



Вирус ГЛПС поражает кровеносные сосуды. В результате их проницаемость повышается, происходит выход плазмы - жидкой части крови - в окружающие ткани. Сама же кровь сгущается, нарушается работа ее свертывающей системы. В большей степени страдают сосуды почек, развивается острая почечная недостаточность, возможет даже разрыв почки. Помимо этого характерны и общие реакции организма на вторжение вируса - высокая температура (лихорадка), интоксикация и другие.

Болезнь обычно начинается внезапно, с острых и интенсивных головных болей преимущественно в надглазничных и височных областях. Одновременно - в течение нескольких часов - нарастает температура тела. Она быстро достигает 38-40 градусов. К концу первого дня многие больные отмечают снижение остроты зрения. Отмечается также тошнота, доходящая до рвоты, часто появляется икота.

Температура удерживается в течение 3-5 дней, затем постепенно снижается, но состояние больных не улучшается, а наоборот. В это время развивается почечный синдром, характеризующийся болями в поясничной области и животе, снижением количества выделяемой мочи, в тяжелых случаях возможна анурия (полное отсутствие мочи).

К концу второй недели болезни рвота прекращается, исчезают боли в пояснице и животе, количество суточной мочи может достигать 5 и более литров. Переход в период выздоровления отмечается обычно к 4-й неделе заболевания.

Профилактика сводится к мерам по защите от грызунов при нахождении на природе. Так, следует избегать зарослей травы, а запасы пищи необходимо хранить в недоступных для мышей местах и таре.