Общество

За новогодние каникулы случаев заболевания гриппом в Псковской области не зарегистрировано

В Псковской области за новогодние каникулы, с 1 по 7 января, случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

Всего за прошедшую неделю в Псковской области зарегистрировано 1280 случаев заболевания ОРВИ, что на 54,2% ниже недельного эпидпорога. В Пскове ОРВИ заболели 765 человек, что на 55% ниже эпидпорога.

Из числа заболевших в регионе 360 - дети до 2-х лет, 432 - дети от 3 до 6 лет, 215 - от 7 до 14 лет, 273 - взрослые.