Общество

Кто «зажег» в новогоднюю ночь: несколько интересных фактов о праздничных поздравлениях псковичей

Компания МТС проанализировала активность своих абонентов в первый час наступившего 2018 года. Итогами с Псковской Лентой Новостей поделились в пресс-службе оператора.

Первый вывод, к которому пришли в МТС, празднование Нового года постепенно уходит в интернет. Услышав гимн, псковские абоненты первым делом бегут не проверять подарки под елкой, а отправлять сообщения в соцсетях и мессенджерах и постить свежие фото с новогодней вечеринки.

Новый тренд - онлайн-трансляции, которые пользуются все большей популярностью. В праздничных целях жителями области было израсходовано свыше 2 терабайт мобильного интернета, что сравнимо с 4 тысячами публикаций поздравительных открыток в социальных сетях.

Еще одно интересное наблюдение - звонить в новогоднюю ночь абоненты стали меньше. Жители Псковщины в первые минуты нового года сделали звонков примерно на 4% меньше, чем год назад. Скорее всего, жителям области просто некогда звонить, потому что они вовсю пишут поздравления и отправляют фото с новогодней вечеринки своим друзьям и родственникам. Всего за первый час 2018 года абоненты МТС в Псковской области проговорили по телефону более полутора лет.

Еще больше сдает позиции новогодняя «смска». Количество отправленных SMS-поздравлений сократилось примерно на 10%. И все же SMS остается у многих псковичей любимым способом поздравить близких с праздником. В первый час после боя курантов абоненты МТС в Псковской области отправили свыше 200 тысяч SMS-сообщений.

Любопытно, что самые общительные абоненты МТС встречали Новый год на Коммунальной улице в Пскове - они лидируют и по звонкам, и по объему интернет-пользования.

Добавим, что в первый час наступившего года в Псковской области чаще других можно было услышать голоса жителей Великих Лук, Невеля, Порхова и Острова - они оказались самыми звонящими. А интернет-поздравления разлетались по миру в основном из Печор, Невеля, Опочки и Себежа.