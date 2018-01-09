Общество

Псковские активисты ОНФ провели мастер-класс по рисованию пейзажей для учащихся Пореченской школы

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» организовали и провели акцию «Рисовать – легко» для учащихся Пореченской школы Великолукского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в акции приняли участие 40 школьников. В рамках акции член регионального штаба ОНФ в Псковской области, руководитель студии «Рисующий город Art», педагог и художник Екатерина Сергеева провела два мастер-класс для учащихся младших классов и детей среднего школьного возраста по созданию пейзажей.

Ребята проявили большой интерес к рисованию, по итогам занятий каждый унес с собой полноценную художественную работу и отличное настроение. Вместе с педагогом начинающие художники учились смешивать краски для получения необходимого оттенка, корректировали линии. «Детям настолько понравился творческий процесс, что они попросили приезжать чаще. В завершении мастер-классов мы угостили ребят мандаринами», - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области Всеволод Козловский.

Цикл региональных досуговых акций Народного фронта «Рисовать - легко» для детей общественники реализуют в рамках проекта ОНФ «Равные возможности - детям» с середины 2017 года. На мастер-классах, которые проводит педагог по рисованию Екатерина Сергеева, дети учатся рисовать пейзажи. Все мероприятия выездные и проходят в разных муниципалитетах, в них принимают участие как дошкольники, которые приходят на мастер-класс с родителями, так и школьники разных возрастов. Ряд мастер-классов состоялся для воспитанников специализированных учреждений для детей и подростков.

За полгода общественники в регионе провели 15 мероприятий из цикла «Рисовать – легко». Их цель – создать возможность живого общения, при которой ребята смогут что-то познать, чему-то научиться, приобрести новый интересный опыт. Общее количество участников мероприятий превысило 500 человек.

В наступившем году активисты Народного фронта в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» продолжат проведение региональной акции «Рисовать – легко» в районах региона.