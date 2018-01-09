Общество

В январе более 50 тысяч неработающих пенсионеров Пскова и Псковского района получат прибавку к пенсии

В 2018 году страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР, размер фиксированной выплаты после индексации составляет 4 982,9 рублей в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рублей (в 2017 году – 78,58 рублей).

Повышение коснулось 50470 неработающих пенсионеров города и района.

Важно отметить, что у каждого получателя прибавка индивидуальна, в зависимости от размера его страховой пенсии.

В среднем в январе страховые пенсии жителей Псковской области увеличились на 378 рублей (с 12622 рублей до 13000 рублей). В том числе:

Средний размер страховой пенсии по старости составил 13346 рублей (увеличение на 387 рублей),

Средний размер страховой пенсии по инвалидности 7856 рублей (увеличение на 212 рублей),

Средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца 9451 рублей (увеличение на 330 рублей).

Также добавим, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы исходя из роста потребительских цен за 2017 год.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.