Общество

Псковичам разъясняют тонкости «новогоднего» отпуска

Государственная инспекция труда в Псковской области разъясняет тонкости «новогоднего» отпуска.

Если сотрудник решил пойти в отпуск под Новый год, возникает вопрос, который волнует и бухгалтеров, и работников: продлевается ли отпуск, приходящийся на новогодние праздники? Когда работник должен приступить к работе, если он ушел в отпуск, например, с 28 декабря на 14 календарных дней? В статье 120 Трудового кодекса РФ сказано, что нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. Это значит, что сотрудник должен выйти на работу 19 января 2018 года. То есть его отпуск увеличивается на количество нерабочих праздничных дней и составляет 22 дня.

При этом отпускные будут рассчитаны не за 22 дня отдыха работника, а за 14 дней, так как фактически его отпуск составляет 14 календарных дней, а 8 дней, на которые продлевается отдых, являются не отпускными днями, а нерабочими праздничными днями.