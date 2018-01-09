Общество

При поддержке благотворителей в деревне Писковичи прошла рождественская елка

8 января в деревне Писковичи по благословению и при участии настоятеля храма святого Апостола Матфея протоиерея Евгения Найдина прошла рождественская елка для детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, отец Евгений и руководитель кружка «Русская культура» Нина Богданова ведут большую просветительскую работу среди учеников Писковской школы.

С приветственным словом выступили глава сельского поселения «Писковичская волость» Ирина Недокус, генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Победа», депутат Псковского областного Собрания Виктор Гречин.

На праздничном мероприятии, посвященном Рождеству Христову, выступили ребята, занимающиеся в театральном кружке МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи Псковского района», под руководством Ирины Беняк. Дети представили зрителям инсценированные спектакли. Ученики второго класса показали спектакль «Рождественская елка», а четвероклассники - сказку «Рождественский Дед».

Дети донесли до зрителей, что добро всегда побеждает зло, а добрые герои обретают счастье. В сказочной повести затрагиваются самые основы христианства: нужно быть сострадательным, чтобы иметь право называться человеком и получать любовь своих близких. Ничего не дается просто так, все необходимо заслужить. И всегда за преступлением обязательно последует наказание.

Не обошлось на празднике без Деда Мороза и Снегурочки. Дети с большим удовольствием играли в игры, водили хороводы и пели самые добрые новогодние песни. Большой заряд бодрости они получили для продолжения учебных занятий после каникул.

Ни один ребенок не остался без внимания - каждый получил новогодний сладкий подарок от спонсоров.

Добавим, что спонсорами мероприятия стали ООО Строительная компания «Скандинавия» (генеральный директор Игорь Поляков), ООО «Псковская реставрационная мастерская №1» жилой комплекс «Видный» (генеральный директор Роман Александров), ЗАО «Агрофирма «Победа» (генеральный директор Виктор Гречин), ООО «Псковмясопром» (генеральный директор Андрей Шукшин).