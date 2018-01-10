Общество

Представлен первый трейлер фильма «Гоголь. Вий»

Представлен первый трейлер мистического триллера «Гоголь. Вий». Фильм является продолжением одного из главных кассовых хитов минувшего года с участием Александра Петрова и Олегом Меньшиковым - фильма «Гоголь. Начало». Как сообщает «Российская газета», новинка выйдет в кинопрокат 5 апреля 2018 года.

Создатели фильма утверждают, что вторая часть «Гоголя» еще масштабнее и сложнее - и с точки зрения производства, и с остальных. Зрителя ждет захватывающая битва в стенах старинной часовни с Вием - древним монстром. За создание этого зрелищного аттракциона отвечает Евгений Барулин, опытный специалист по компьютерным спецэффектам, работавший, в том числе, над голливудским проектом Тимура Бекмамбетова «Особо опасен».

В фильме «Гоголь. Вий» молодой писарь и начинающий поэт Николай Гоголь в исполнении Александра Петрова продолжит расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька в компании своих новых помощников - полицейского Бинха (Евгений Стычкин), кузнеца Вакулы (Сергей Бадюк) и доктора Бомгарта (Ян Цапник), к которым присоединится новый персонаж - охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут (Алексей Вертков). И где-то рядом всегда будет непобедимый и неутомимый сыщик Яков Гуро (Олег Меньшиков).