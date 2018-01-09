Общество

Первым заместителем главы администрации Пскова станет Людмила Гребнева

Завтра, 11 января,у первого заместителя главы администрации Пскова Татьяны Ивановой будет последний рабочий день на данном посту. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников. По предварительной информации, Татьяна Иванова уходит в отпуск с последующим увольнением.

Людмила Гребнева

Место первого заместителя сити-менеджера Пскова Александра Братчикова, по данным источника ПЛН, займет Людмила Гребнева, которая до августа 2017 года занимала должность председателя Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям.

Напомним, что это не первая кадровая перестановка в администрации Пскова за последнее время. Посты заместителей сити-менеджера ранее покинули Светлана Исекеева и Мария Михайлова.

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Людмила Гребнева родилась 18 июня 1957 года в г. Улан-Удэ Бурятской АССР.



В 1981 году окончила Ленинградский горный институт им. Г.В.Плеханова по специальности «Прикладная геодезия».



Профессиональную деятельность после окончания института начала с должности инженера-геодезиста Специализированного управления № 2 треста «Апатитстрой».



С 1997 года по 2010 год замещала муниципальные должности в администрации Себежского района: заместитель председателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Себежского района, заместитель Главы администрации Себежского района.



В 2011 году работала в должности главного инженера – начальника обособленного отделения на автомобильном пункте пропуска «Бурачки» Псковского филиала ФГУ «Росгранстрой».



С 16 мая 2011 года замещает должность первого заместителя председателя Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям.



С 4 октября 2012 года назначена на должность председателя Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям.