Общество

МРОТ и прожиточный минимум уравняют с 1 мая 2018 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до прожиточного минимума раньше, чем это планировалось - с 1 мая 2018 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода, пишет ТАСС.

Глава государства напомнил, что в июле прошлого года размер МРОТ был поднят до 70% от прожиточного минимума, еще раз он был увеличен с 1 января 2018 года, а уровнять эти показатели планировалось еще через год. По словам президента, вопрос об ускорении этого процесса поднял на недавней встрече с ним глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. «Я ему сказал, что мы посмотрим, насколько это возможно исходя из того, как будет работать российская экономика», - заметил Путин.

«У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется - у нас и меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, у нас растут золотовалютные резервы. То есть, экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется».

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», - подчеркнул Путин. Он отметил, что повышение МРОТ коснется примерно 4 млн человек, в том числе госслужащих, работников малых предприятий, часть работающих пенсионеров и т.д.

Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума.