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Конное патрулирование Пскова силами казачьих разъездов недопустимо без соответствующих согласований - Александр Андреев

Конное патрулирование города силами казачьих разъездов недопустимо без соответствующих согласований. Такое мнение Псковской Ленте Новостей высказал руководитель Молодежного дискуссионного клуба «Форум» Александр Андреев.

«Пока патрулирование улиц и парковых зон города казачьими разъездами не согласовано с правоохранителями и городскими властями, мы считаем его незаконным, а действия участвующих лиц из числа представителей казачества - провокацией», - подчеркнул Александр Андреев.

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Он уточнил, что в России есть люди, уполномоченные осуществлять надзор и контроль за исполнением действующего законодательства – это сотрудники правоохранительных органов. «Насколько известно, казаки к их числу не относятся, и пока необходимые процедуры согласования не выполнены, их действия, как и само патрулирование больше похожи на самоуправство. За что в нашей стране также предусмотрена ответственность», - подчеркнул руководитель Молодежного дискуссионного клуба «Форум».