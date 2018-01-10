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Общество

На 5 тысяч рублей оштрафован великолучанин за заведомо ложный донос

11.01.2018 09:32|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, органами предварительного расследования он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

В суде установлено, что 3 марта 2017 года мужчина, находясь по месту жительства, заведомо зная противоправность своих действий и недостоверность сообщаемой информации, путем телефонного звонка обратился в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки с заявлением о совершенном преступлении, а именно о хищении у него денежных средств в размере 15 тысяч рублей.

Будучи предупрежденным письменно об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, заведомо зная об отсутствии хищения его имущества, мужчина сообщил о совершенном в отношении его имущества преступлении при составлении протокола принятия устного заявления в органах полиции.

Своими противоправными действиями великолучанин нарушил нормальную деятельность правоохранительных органов, что выразилось в необходимости организации и проведении проверки ложной информации.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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