Общество

Глава Глубоковской волости оштрафован за игнорирование обращений граждан

Прокуратура Опочецкого района провела проверку соблюдения законодательства сфере рассмотрения обращений граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» главой сельского поселения «Глубоковская волость» ответ на обращение местных жителей по вопросу содержания, обслуживания и ремонта дорог местного значения по истечении установленного 30-дневного срока его рассмотрения не направлен.

В этой связи прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого глава сельского поселения привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.